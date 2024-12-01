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الصفدي ونظيره العراقي يعربان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في سوريا

1 ديسمبر 2024
الصفدي ونظيره العراقي يعربان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في سوريا

وطنا اليوم:تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين.
وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقضايا إقليمية، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وأكد الوزيران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولضمان إدخال مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى جميع أنحاء القطاع.
وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، وأكدا وقوف الأردن والعراق إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها، ويضمن أمن سوريا واستقرارها وسلامة مواطنيها، ويحفظ وحدة سوريا الإقليمية وسيادتها ويخلصها من الإرهاب، وشددا على رفض كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها ويدفعها نحو الفوضى.
وشدد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.


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