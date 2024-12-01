بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركزا لعلاج اضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين

1 ديسمبر 2024
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركزا لعلاج اضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الأحد، مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل في عمان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين.
وجال سموهما بالمركز، واطلعا على الغرفة الحسية الأولى والوحيدة من نوعها بالأردن والتي توفر تجارب متعددة الحواس لتعزيز الاسترخاء والتكامل الحسي، والصالة الرياضية المصممة لتعزيز نتائج العلاج.
واستمع سموهما إلى شرح قدمته مديرة المركز الدكتورة آية الجازي عن الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة، والصوت، وصعوبات البلع للأطفال والبالغين، إضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية.
وينفذ المركز ورش عمل تعليمية وتدريبا لمقدمي الرعاية والمدارس والكوادر الطبية والطلبة، لتعزيز المهارات بالمجالات العلاجية وغير العلاجية، فضلا عن تنظيم حملات توعوية بمجال السمع والنطق وعلوم التأهيل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم تهيئة المركز بالمرافق التي تمكن الأفراد من مختلف الأعمار من تعلم مهارات حياتية مثل الفن والطبخ والحركة، ليكونوا فاعلين ومستقلين في المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

شكرا سعاده الرئيس

14:30

الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

14:26

نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة

14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:34

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله