ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركزا لعلاج اضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، اليوم الأحد، مركز بذور الأمل للعلاج والتأهيل في عمان، الذي يقدم خدمات العلاج لاضطرابات النطق واللغة للأطفال والبالغين.

وجال سموهما بالمركز، واطلعا على الغرفة الحسية الأولى والوحيدة من نوعها بالأردن والتي توفر تجارب متعددة الحواس لتعزيز الاسترخاء والتكامل الحسي، والصالة الرياضية المصممة لتعزيز نتائج العلاج.

واستمع سموهما إلى شرح قدمته مديرة المركز الدكتورة آية الجازي عن الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة، والصوت، وصعوبات البلع للأطفال والبالغين، إضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية.

وينفذ المركز ورش عمل تعليمية وتدريبا لمقدمي الرعاية والمدارس والكوادر الطبية والطلبة، لتعزيز المهارات بالمجالات العلاجية وغير العلاجية، فضلا عن تنظيم حملات توعوية بمجال السمع والنطق وعلوم التأهيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تهيئة المركز بالمرافق التي تمكن الأفراد من مختلف الأعمار من تعلم مهارات حياتية مثل الفن والطبخ والحركة، ليكونوا فاعلين ومستقلين في المجتمع.