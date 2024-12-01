الأردن يُعزز حضوره في السوق السياحي الخليجي من خلال معرض قطر للسياحة 2024

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة الأردنية في فَعّاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2024 (QTM)، الذي أقيم في العاصمة القطريّة الدوحة خلال الفترة ما بين 25 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ، بمشاركة واسعة من مُمثّلي مكاتب السياحة والسفر القطريّة والخليجية، إضافة إلى جمهور كبير من الزوّار.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أكد أنّ مُشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز مَكانة المملكة كوجهة سياحية مُتميّزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف عربيات، أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة سياحية استثنائيّة للزوّار، وبناء علاقات قوية مع وكالات السفر في قطر والخليج، خاصة وأن الأردن يمتلك الكثير لِيُقدّمه، ويَطمح إلى تحقيق نتائج مَلموسة من خلال هذه المشاركة.

وبين عربيات ان الهيئة استهدفت من خلال هذه المشاركة تعزيز الحضور الأردني في السوق السياحي القطري، الذي يُعد بوابة هامة لاستقطاب الزوّار من دول الخليج. كما ركّزت الهيئة على بناء شراكات استراتيجيّة مع وكالات السفر القطرية؛ لزيادة أعداد السُيّاح إلى المملكة.

وشَهِد جناح هيئة تنشيط السياحة الأردنية في المعرض اهتماماً لافتاً، حيث تم عرض مجموعة متنوّعة من المُنتجات السياحية الأردنية، إلى جانب تقديم معلومات عن الفعاليات الثقافية والتجارب السياحية الفريدة التي تُميّز الأردن، مثل المواقع الأثرية والطبيعيّة. كما جَرى توزيع كُتيّبات ومواد ترويجيّة؛ لتعريف الزوّار بالمقوّمات السياحية التي تجعل الأردن وجهة مُميّزة.

وخلال أيام المعرض، عقدت الهيئة لقاءات مُكثّفة مع كِبار المسؤولين في قطاع السياحة القطري ومُمثلي مكاتب السفر، حيث تم بحث آفاق التعاون وتطوير العلاقات السياحيّة المشتركة.

وأعرب العديد من زوّار الجناح الأردني عن إعجابهم بالمنتجات السياحيّة الأردنية، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة المملكة لاستكشاف ثقافتها الغَنيّة وطبيعتها المتنوّعة.

يُذكر أن مشاركة هيئة تنشيط السياحة في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر تُعد خُطوَة هامّة؛ لتعزيز التعاون السياحي بين الأردن وقطر، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاركة في جَذب مزيد من السُيّاح وتعزيز تدفقهم إلى المملكة