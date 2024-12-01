تنقلات بين مدراء المناطق في أمانة عمّان – أسماء

وطنا اليوم:وافق أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على تنسيب مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، باجراء تنقلات وتشكيلات بين مدراء المناطق في الامانة.

وجاء ذلك بناء على متطلبات العمل، واستنادا لأحكام المادة (19/ب) من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى رقم (71) لسنة 2012 وتعديلاته وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها في أمانة عمان الكبرى لعام 2020.

وتضمنت التنقلات والتشكيلات ما يلي:

1- نقل مدير منطقة رأس العين المهندس سالم الدعجان مديراً لمنطقة بسمان.

2- نقل مدير منطقة ماركا المهندس جلال ابو الغنم مديرا لمنطقة خريبة السوق وجاوا.

3- نقل مدير منطقة احد المهندس شاهر الرماضنة إلى مرتب مكتب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة مديراً لمنتزه الامير حسين.

4- نقل مدير متنزه الأمير حسين المهندس / معن الزبيدي مديرا لمنطقة احد.

5- نقل مدير منطقة خريبة السوق وجاوا المهندس نويران سعيد الهدبان مديراً لمنطقة ماركا.

6- نقل مدير منطقة بسمان المهندس / اسماعيل محمد العدوان مديراً لمنطقة بدر الجديدة.

7- نقل مدير منطقة بدر الجديدة المهندس / يحيي الحسنات مديراً لمنطقة طارق.

8- نقل المفتش أول المهندس / علي عبد الحميد مسلم إلى مرتب منطقة القويسمة مديراً لها.

9- نقل المفتش اول المهندس / بلال حمد الفريحات إلى مرتب منطقة رأس العين مديراً لها.

10- نقل مدير منطقة طارق المهندس / مؤيد الحياري إلى مرتب مكتب نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة بوظيفة مفتش اول

11- نقل مدير منطقة القويسمة المهندس / محمد الهبارنه إلى مرتب مكتب المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة بوظيفة مفتش اول