محافظ إربد يتفقد المشاريع الخدمية والبنية التحتية ويؤكد على تحسين الخدمات

وطنا اليوم_في إطار متابعة سير العمل والوقوف على احتياجات المواطنين، نفذ محافظ إربد، يرافقه مدير شرطة إربد ورئيس بلدية إربد الكبرى، جولة تفقدية شملت منطقة وسط وجنوب مدينة إربد.

تضمنت الجولة زيارة ميدانية لعدد من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، من بينها مشروع حسبة الجورة وشارع الملك طلال (السينما) وشارع الرازي. واستمع المحافظ إلى ملاحظات المواطنين حول التحديات التي تواجههم، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتذليل العقبات وتسريع إنجاز المشاريع.

وفيما يتعلق بمشروع حسبة الجورة، أوضح رئيس البلدية أن العقبات تتمثل في نقص التمويل والحاجة إلى موافقات أصولية من وزارة الإدارة المحلية للحصول على تمويل إضافي. وقد وعد المحافظ بمخاطبة الوزارة لإيجاد حلول عاجلة.

كما تطرقت الجولة إلى متابعة جهود تنظيم الأسواق، بالإضافة إلى تفقد أعمال توسعة شارع الرازي لتحسين انسيابية المرور وتخفيف الاختناقات المرورية.

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختصة لتحقيق التنمية الشاملة والرقي بمستوى الخدمات