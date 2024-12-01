بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

محافظ إربد يتفقد المشاريع الخدمية والبنية التحتية ويؤكد على تحسين الخدمات

1 ديسمبر 2024
محافظ إربد يتفقد المشاريع الخدمية والبنية التحتية ويؤكد على تحسين الخدمات

وطنا اليوم_في إطار متابعة سير العمل والوقوف على احتياجات المواطنين، نفذ محافظ إربد، يرافقه مدير شرطة إربد ورئيس بلدية إربد الكبرى، جولة تفقدية شملت منطقة وسط وجنوب مدينة إربد.

تضمنت الجولة زيارة ميدانية لعدد من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، من بينها مشروع حسبة الجورة وشارع الملك طلال (السينما) وشارع الرازي. واستمع المحافظ إلى ملاحظات المواطنين حول التحديات التي تواجههم، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتذليل العقبات وتسريع إنجاز المشاريع.

وفيما يتعلق بمشروع حسبة الجورة، أوضح رئيس البلدية أن العقبات تتمثل في نقص التمويل والحاجة إلى موافقات أصولية من وزارة الإدارة المحلية للحصول على تمويل إضافي. وقد وعد المحافظ بمخاطبة الوزارة لإيجاد حلول عاجلة.

كما تطرقت الجولة إلى متابعة جهود تنظيم الأسواق، بالإضافة إلى تفقد أعمال توسعة شارع الرازي لتحسين انسيابية المرور وتخفيف الاختناقات المرورية.

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود بين الجهات المختصة لتحقيق التنمية الشاملة والرقي بمستوى الخدمات

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

شكرا سعاده الرئيس

14:30

الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

14:26

نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة

14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:34

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله