بنك ABC في الأردن يزرع أشجار مثمرة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

وطنا اليوم:بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر وتعزيز الأمن الغذائي، قام بنك ABC في الأردن مؤخراً بزراعة 300 شجرة مثمرة ذات القيمة الغذائية والإقتصادية والبيئية في منطقة بيادر وادي السير ضمن المرحلة الاولى من الشراكة مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة من خلال برنامج “القافلة الخضراء”.

ويهدف المشروع إلى زراعة الأشجار المثمرة ضمن أراضي المزارعين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة تحد من قدرتهم على زراعة أراضيهم، وتوفير مصدر دخل لهم بما يخفف من معدلات الفقر والبطالة وخاصة في المناطق الأقل حظاً. وتم تنفيذ عملية التشجير من قبل موظفي البنك لإتاحة المجال أمامهم للتطوع في المبادرات والفعاليات التي ينظمها ويشارك بها البنك ضمن خطته الاستراتيجية في التنمية المستدامة للوصول إلى اقتصاد مستدام.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.