طالبة عمان الاهلية أمية الدبايبة تحرز المركز الثالث بمؤتمر دولي لبحوث علوم الرياضة

وطنا اليوم:شاركت الطالبة أمية إبراهيم الدبايبة، من قسم التربية البدنية والصحية التابع لكلية العلوم التربوية في جامعة عمان الأهلية، بمؤتمر CHULALONGKORN الدولي للرياضة والصحة الذي انعقد في العاصمة التايلندية بانكوك.

وقدمت الطالبة بحثًا بعنوان: “تأثير وضع الجسم على قياس قوة قبضة اليد

” (Effect of body position on handgrip strength measurement)

، حيث حصدت المركز الثالث ضمن أفضل البحوث المقدمة في تخصصها، في إنجاز يعكس التميز الأكاديمي والبحثي للطالبة والجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، حرص الجامعة على دعم طلبتها المتميزين في مختلف المجالات، موجهًا بتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة الطالبة في المؤتمر، تعزيزًا لدور الجامعة في تمكين الطلبة من تطبيق معرفتهم العلمية والمساهمة في تطوير البحث العلمي.

كما أشاد عميد كلية العلوم التربوية، الأستاذ الدكتور محمد المبيضين، بمشاركة الطالبة، موضحًا أن الكلية تضع على رأس أولوياتها دعم المبادرات البحثية للطلبة.

وأكد أن تفوق الطالبة أمية يعكس الرؤية الطموحة التي تبنتها الكلية لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على التميز في مختلف مجالات علوم الرياضة.

من جانبها، أعربت الطالبة أمية الدبايبة عن فخرها بتمثيل جامعة عمان الأهلية في هذا المؤتمر الدولي.

وقالت: “كانت تجربتي في المؤتمر فرصة لا تُقدر بثمن لتبادل الخبرات مع باحثين من مختلف أنحاء العالم ، وإن الدعم الذي تلقيته من الجامعة وكلية العلوم التربوية كان دافعًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، وأشعر بالامتنان لهذه الفرصة وأتطلع للمشاركة في المزيد من الفعاليات المستقبلية لتعزيز مهاراتي وتوسيع آفاق معرفتي.”

وكان الدكتور حاتم الشلول، رئيس قسم التربية البدنية والصحية، قد أشاد بتميز الطالبة أمية ودورها في تمثيل القسم والجامعة بشكل مشرف، مؤكدًا التزام القسم بمواصلة دعم الأبحاث والمشاركات العلمية التي تعكس قدرات الطلبة وتبرز مكانة الجامعة.

وأشار إلى الإنجازات السابقة التي حققها طلبة القسم، مثل حصول الطالب سيف صقر على المركز الأول في الملتقى الإبداعي الطلابي العربي العام الماضي.

هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة جامعة عمان الأهلية في دعم البحث العلمي، ويبرز نجاحها في تمكين طلبتها من تحقيق التميز على الساحة الدولية.