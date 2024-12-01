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الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

1 ديسمبر 2024
الملك يهنئ باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على أخيه سمو الشيخ محمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.


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