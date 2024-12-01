مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني يفتتح الاربعاء المقبل

وطنا اليوم:ناقش مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي تنظمه يوم الاربعاء المقبل -غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، آفاق التعاون والاستثمار بالعديد من القطاعات الإستراتيجية الواعدة التي توفرها المملكة.

ويعتبر المؤتمر الذي يحظى برعاية ملكية سامية، منصة لاستعراض آفاق تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الكثير من الاستثمارات الخليجية بالمملكة بقطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويمثل رسالة ان الاردن بلد مستقر وآمن وجاذب للاستثمار على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر على المنطقة.

وأضاف في بيان اليوم الاحد، أن المؤتمر الذي سيعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت سيشتمل جلسات متخصصة ذات علاقة بالقطاعات التي يتمتع الأردن بها بنقاط قوة وبخاصة السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعات الإبداعية والطاقة.

وبين الحاج توفيق أن حضور أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي وعقد اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف الخليجية بالاردن هو دليل على مكانة المملكة والاحترام والتقدير العالي الذي تحظى به من الأشقاء.

ولفت إلى أن المؤتمر الذي يحمل شعار “شراكات … استثمار … تكامل اقتصادي” يؤسس لمرحلة جديدة غير تقليدية من التعاون بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وبما يسهم باستقطاب استثمارات جديدة وتوسيع القائم منها.

ووصف الحاج توفيق المشاركة بالمؤتمر بالنوعية وتضم رؤساء وأعضاء مجالس ادارات غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب أعمال من دول الخليج ومستثمرين خليجيين في الأردن ورجال أعمال اردنيين، ومؤسسات من القطاعين العام والخاص.

وقال “نتطلع من خلال المؤتمر إلى التأسيس لبناء وحدة اقتصادية متكاملة تجمع بين الأردن ودول الخليج وبما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري”.

واشار إلى الإمكانيات والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الأردن التي يمكن أن تعزز وتخلق شراكات استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كذلك يُمكن للمملكة الاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول الخليج العربي.

وأضاف رئيس الغرفة أن المؤتمر سيصاحبه عقد الاجتماع الــ ( 65 ) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يلتئم لأول مرة خارج دول الاتحاد، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة مع دول الخليج العربي.

وأكد الحاج توفيق أن تنظيم المؤتمر واستضافة الغرفة للاجتماع يأتي انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة في عضوية اتحاد الغرف العربية والإسلامية وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على جعل الأردن مركزا اقتصاديا متميزا بالمنطقة