المهندس الحياري يباشر عمله رئيساً تنفيذياً لشركة مصفاة البترول الأردنية

وطنا اليوم:باشر المهندس حسن سعود الحياري مهامه رئيساً تنفيذياً لشركة مصفاة البترول الأردنية اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 01/12/2024، خلفاً للمهندس عبدالكريم علاوين الذي تم انتخابه نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد أن تم انتخابه عضواً بمجلس إدارة الشركة.

والمهندس الحياري حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة في العراق عام 1993، وتولى العديد من المهام والمسؤوليات في قطاع الطاقة، بالإضافة الى عضويته في عدة لجان محلية ودولية.

وله خبرة اكثر من 22 عاما في قطاع الطاقة اكتسبها من خلال انضمامه لكادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2001، حيث عمل خلالها في قطاعي النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، وتولى العديد من المسؤوليات في الوزارة آخرها منصب الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة.

كما شارك الحياري في عضوية اللجنة الملكية للطاقة في عام 2022 ضمن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، الى جانب عمله كعضو في مجلس إدارة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بالإضافة الى عضويته في لجنة تعديل أسعار المحروقات ولجنة استرداد كلف العمليات البترولية.

ومثّل الحياري الأردن في العديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية، منها عضويته في مجموعة خبراء الوقود الأحفوري – لجنة الطاقة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة، وعضويته في الفريق المعني بالغاز الطبيعي ضمن المجموعة المتخصصة للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ومنظمي الغاز، وتمثيله لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، وعضويته في الفريق الاردني المتابع لمشروع مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة.

اهم المهام والمسؤوليات التي تولاها المهندس الحياري:

– مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية 2023-2024.

– مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة / وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2021-2023.

– مدير النفط والغاز الطبيعي / وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2018-2021.

– مدير الغاز الطبيعي/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2015-2018.

– رئيس قسم دراسات الغاز الطبيعي/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2005-2015.

– مدير صيانة / قطاع خاص 1995-2001.

التمثيل المحلي والخارجي:

– المشاركة كعضو في اللجنة الملكية للطاقة في عام 2022 ضمن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

– عضو مجلس إدارة الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية 2019- 2024.

– نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية 2018 – 2019.

– عضو مجلس إدارة الشركة البترول الوطنية 2015 -2018.

– عضو في اللجنة الفنية لمشروع مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة.

– خبير في مجموعة الوقود الأحفوري/ واللجنة المعنية بالطاقة/ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة.

– عضو في الفريق المعني بالغاز ضمن المجموعة المتخصصة للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ومنظمي الغاز.

– تمثيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).

وكانت أعلنت مصفاة البترول الاسبوع الماضي استقالة الرئيس التنفيذي عبدالكريم العلاوين في افصاح عبر بورصة عمّان على أن تكون الاستقالة ‏نافذة اعتبارا من 3 تشرين الثاني