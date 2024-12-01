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الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها

1 ديسمبر 2024
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.
وأكد جلالة الملك في الاتصال وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها.


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