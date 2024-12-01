الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، التطورات الراهنة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.

وأكد جلالة الملك في الاتصال وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها.