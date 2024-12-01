الأمن العام: وفاة وإصابات بحادث تصادم على طريق الأزرق

وطنا اليوم:أعلن التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، الأحد، أنه تم التعامل مع عدة عوائق مرورية على الطرقات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد التقرير المروري، بوقوع حادث تصادم مروع بين مركبتين في منطقة شويعر طريق الأزرق، أمس السبت.

وأكد أن الحادث نتج عنه وفاة وإصابتين، وأنه تم إخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأشار إلى أن مجموعات الأجهزة الأمنية تواجدت بموقع الحادث وتمت إزالة العوائق.

من جهته أفاد مندوب إدارة السير المركزية، أنه الحركة المرورية في العديد من الشوارع في العاصمة عمان شهدت كثافة مرورية بالتزامن مع دوام المدارس.

وأكد أنه تم التعامل مع عوائق عدة بسبب تعطل مركبات على الطرقات، ما أدى إلى أثر مروري، داعيا إلى ضرورة التأكد من صلاحية المركبات وعدم الانشغال بالهواتف وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ.