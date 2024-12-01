بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المومني: الأردن في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية

1 ديسمبر 2024
المومني: الأردن في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الأردن في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية.
وقال خلال لقائه المشاركين العرب في مهرجان الأردن للإعلام العربي، إننا: “نفخر بالأردن بأننا في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف أن على الإعلام العربي تقديم خطاب إعلامي يدفع الرأي العام العالمي للحديث عن عدالة القضية الفلسطينية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

شكرا سعاده الرئيس

14:30

الأردن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للطب التقليدي بالصين

14:26

نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة

14:24

شركة أمنية وبرنامج زمالة الصحافة للحوار يعلنان أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة البرنامج

13:59

سفارة دولة الامارات في عمّان تحتفل  بعيد الإتحاد الـ 53 واليوبيل الذهبي لتأسيس العلاقات مع الأردن

13:53

الناتو: الأردن شريك استراتيجي للحلف ودوره أساسي في الشرق الأوسط

13:49

شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة التربية والتعليم وجامعة البلقاء التطبيقية

13:44

المعارضة السورية تسيطر على رابع مطار عسكري وتتقدم بريف حماة

13:34

شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية

13:32

الهروط لحسان: ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها

12:34

أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد

12:28

النائب الازايدة أول مانحي الثقة للحكومة

وفيات
أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيدوفيات الثلاثاء 3-12-2024وفيات الاثنين 2-12-2024وفيات الجمعة 29-11-2024نعيم الحنيفات “شقيق وزير الزراعة” في ذمة الله