المومني: الأردن في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الأردن في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه المشاركين العرب في مهرجان الأردن للإعلام العربي، إننا: “نفخر بالأردن بأننا في طليعة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف أن على الإعلام العربي تقديم خطاب إعلامي يدفع الرأي العام العالمي للحديث عن عدالة القضية الفلسطينية.