إعلام إسرائيلي: بايدن يعلن الليلة وقف إطلاق النار بلبنان

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن الساعة العاشرة هذه الليلة وقف إطلاق النار في لبنان.

وهو ما أكده موقع أكسيوس، الذي نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن بايدن قد يعلن وقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم.

وأشار الموقع إلى أنه بعد إعلان الاتفاق، مساء اليوم، يتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار صباح الأربعاء.