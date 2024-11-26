بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

هجوم إسرائيلي على الأزهر وشيخه

منذ 6 ساعات
هجوم إسرائيلي على الأزهر وشيخه

وطنا اليوم:شنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، ووجهت اتهام للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.
وأضافت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، أن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة.
وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر من الفترة من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023 ، أن عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معادة السامية، على حد زعمها.
وقالت السفيرة العبرية أن الشيخ الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.
وكانت قد قالت أورون، في مقابلة صحفية سابقة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بداية الشهر الجاري، إن صورة إسرائيل في مصر صعبة للغاية.. مضيفة: “رأيت ذلك في محادثاتي مع الناس عندما أغلقت الأبواب في وجهي، وخاصة في وسائل الإعلام في مصر، إنها تتجاهل تماما ما حدث في 7 أكتوبر من جانب حماس، ويتم تصوير إسرائيل على أنها محتلة لغزة، وتقتل النساء والأطفال وتجويعهم بعد تدمير منازلهم وتهجيرهم، ولا أحد يذكر ما الذي أدى إلى الحرب، وأننا لم نبدأها، لا شك في ذلك بعد انتهاء الحرب في غزة، سيتعين علينا بناء الثقة ومحاولة تقريب الجمهور المصري لإسرائيل مرة أخرى حيث أنه يعادينا”.
يذكر أن أورون بدأت عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.
ودرست السفيرة أميرة أورون الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، وتم معها أيضا تعيين ثلاث نساء آخريات كسفيرات فى دول أخرى.
كما شغلت من قبل منصب المسئولة عن قسم الشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية، والمسئولة عن التعاون الاقتصادى بين إسرائيل ودول المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:35

صحافة العقبة تسلط الضوء على شركة مياه العقبة

21:16

الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية

20:55

الاحتلال يمنع إدخال المساعدات إلى غزة وسط ظروف إنسانية كارثية

20:48

أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

20:45

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

20:20

تصريحات صلاح تثير الجدل.. لم يتبق سوى 36 يوما

20:11

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة

19:32

لاول مرة .. الدين العام للسعودية يقترب من 1.2 تريليون ريال

19:23

البروفيسور تحسين منصور باشر عمله في الاردنية

19:20

إعلام إسرائيلي: بايدن يعلن الليلة وقف إطلاق النار بلبنان

19:13

ضبط 10 أطنان تبغ ومعسل و60 ألف علبة جوس مخالفة

19:05

الملك يؤكد استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية للأهل في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-11-2024شقيق وزير الزراعة في ذمة اللهوفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024