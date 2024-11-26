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لأول مرة منذ سنة 2000.. جيش الاحتلال يصل نهر الليطاني جنوبي لبنان

26 نوفمبر 2024
لأول مرة منذ سنة 2000.. جيش الاحتلال يصل نهر الليطاني جنوبي لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن قواته وصلت إلى نهر الليطاني جنوبي لبنان وذلك لأول مرة منذ عام 2000.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع “إكس” صورا لما قال إنه وصول قوات إسرائيلية لنهر الليطاني.
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات من لواء غولاني وصلت إلى منطقة نهر الليطاني على عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوصول للنهر هو الأول منذ الانسحاب من لبنان عام 2000.
الى ذلك قالت مصادر في بيروت، إن مجلس الوزراء اللبناني يتحضر لعقد جلسة لإعلان وقف إطلاق النار.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت لاحق، أن مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال يعقد جلسة عند الساعة 9:30 صباح الاربعاء في السرايا، لبحث التطورات الراهنة والاوضاع المستجدة.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، قال الثلاثاء، إن لبنان سينشر 5 آلاف جندي في الجنوب في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار بو حبيب إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد تلعب دورا في إعادة بناء البنية التحتية في جنوب لبنان.
وأعرب بو حبيب عن أمله التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الليلة، وأن يؤدي وقف إطلاق النار إلى مفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البرية.
وأعلنت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي شارين هسكل، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر سيجتمع بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في الحرب مع حزب الله اللبناني.
وقالت هاسكل لصحافيين في القدس: “الأمر حساس للغاية ولا أريد الخوض في التفاصيل لحساسية القضية”.


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