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الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة

26 نوفمبر 2024
الجيش ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات غذائية على شمال قطاع غزة من خلال طائرتي نوع C130 تابعتين لسلاح الجو الملكي.
واشتمل الإنزال على مساعدات تقدر بنحو 6.6 أطنان من المواد الغذائية الأساسية ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الأهل في غزة، جراء الحرب المستمرة على القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والجسر الجوي الإنساني إلى قطاع غزة الذي نفذته طائرات سلاح الجو العامودية قبل نحو أسبوع، إضافة إلى القوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتهدف هذه المساعدات إلى مساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، فضلاً عن مواصلة المستشفيات الميدانية تقديم خدماتها الطبية والعلاجية في شمال وجنوب القطاع.
يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وصل إلى 124 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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