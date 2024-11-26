أمنية تُطلق خدمة التوقيع الإلكتروني “eSignature” لتجربة رقمية سلسة ومستدامة

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، عن بدئها مشروعا يهدف لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة “eSignature” ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة سلسة ومريحة للعملاء من خلال تبسيط عمليات توقيع العقود، مما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل استهلاك الورق.

تُتيح هذه الخدمة للأفراد توقيع المستندات والعقود إلكترونياً عبر معارضنا وقنواتنا الرقمية بكل سهولة وأمان، مما يقلّص الحاجة إلى التوقيعات والعمليات الورقية التقليدية.

وأكد رئيس الدائرة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة أمنية، إيهاب حافظ أهمية إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني “eSignature” قائلا:” إطلاق هذه الخدمة مع بداية السنة القادمة يمثل خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي الشامل، وهو تأكيد على التزامنا بتوفير أفضل الحلول التي تلبي احتياجات عملائنا وتواكب التطورات التكنولوجية. هذه الخدمة لا تقتصر فقط على تسهيل عمليات توقيع الوثائق والعقود، بل تساهم أيضا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف”.

وأضاف حافظ أن خدمة التوقيع الإلكتروني سوف تدعم رؤية شركة أمنية لتحقيق الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق وتحقيق أثر إيجابي على البيئة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستحدث تحولاً ملموساً في تجربة العملاء، مما يعزز من ثقتهم بنا ويجعل عملياتهم أكثر أماناً وسهولة.

وأضاف هاني السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة Business Consult، “نحن فخورون بالتعاون مع أمنية في رحلتهم نحو التحول الرقمي وتنفيذ مشروع التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع شريكنا التقني Euronovate من سويسرا. هذا وسيسهم هذا المشروع في تبسيط سير العمل الخاص بالمستندات لديهم، وسيعزز التزامهم بالابتكار والممارسات المستدامة بالإضافة الى تقديم خدمة مميزة لعملائهم” .