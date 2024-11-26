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القسام تفجر مبنى بقوة إسرائيلية في جباليا وتدمر دبابتين

26 نوفمبر 2024
القسام تفجر مبنى بقوة إسرائيلية في جباليا وتدمر دبابتين

وطنا اليوم:قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها أوقعوا مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح من خلال تفجير مبنى مفخخ شرقي معسكر جباليا في شمالي قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام إن مقاوميها استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذيفة الياسين 105 وعبوة أرضية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع.
من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها قصفت بصواريخ 107 مرابض مدفعية إسرائيلية في موقع فجة العسكري شرق غزة.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة جندي احتياط إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.
كما أفادت القناة 7 الإسرائيلية بوفاة جندي إسرائيلي من وحدة دفدوفان متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غلاف غزة.


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