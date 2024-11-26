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الهطولات المطرية تسجل 1.6 % من الموسم

26 نوفمبر 2024
الهطولات المطرية تسجل 1.6 % من الموسم

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما نسبته 1.6 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8.1 مليار متر مكعب سنويا.
وبينت وزارة المياه والري في بيان لها اليوم الثلاثاء أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 2.1 بالمئة.
وأضافت أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات 24 الماضية بلغت حتى صباح اليوم الثلاثاء 470 ألف متر مكعب، خلال الساعات 24 الماضية، ليصبح التخزين الكلي في السدود الرئيسية 57.3 مليون متر مكعب.
وبذلك تصل بنسبة تخزين السدود الكلية إلى 19.9 بالمئة حتى تاريخه من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب.
وأشارت الوزارة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في محافظة البلقاء/ العدسية الجنوبية خلال 24 ساعة إذ بلغت 9.3 ملم.


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