رئيس جامعة البترا يزور ماليزيا ضمن برنامج الربط الجامعي 

وطنا اليوم_قام رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم بزيارة إلى ماليزيا ضمن برنامج “الربط الجامعي” الذي أطلقته ملحقية شؤون التعليم الماليزية في سفارة ماليزيا. وذلك ضمن إستراتيجية جامعة البترا الرامية إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية عبر بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وخدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

التقى عبد الرحيم خلال زيارته بالأمينة العامة لوزارة التعليم العالي الماليزية الأستاذة للدكتورة أزلندا بنت أزمان، مندوبة وزير التعليم العالي الماليزي الأستاذ الدكتور زامبري عبد القادر

ركز اللقاء على بحث سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة البترا والمؤسسات التعليمية الماليزية، كتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي.

وأكد عبد الرحيم التزام جامعة البترا بتوسيع آفاق التعاون الدولي، مشيرًا إلى أهمية ماليزيا كمركز عالمي متميز في مجال التعليم العالي، وما تمتلكه من تجربة رائدة تجمع بين الابتكار والجودة في البحث العلمي والتدريس.

ويهدف برنامج “الربط الجامعي” إلى تعزيز التعاون بين الجامعات الماليزية ونظيراتها حول العالم، ويشمل تنظيم شراكات إستراتيجية في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تحسين التفاهم الثقافي بين الدول.