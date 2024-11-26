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الحبس ٧ سنوات لصاحب ملهى ليلي وامرأة بتهمة الاتجار بالبشر

26 نوفمبر 2024
الحبس ٧ سنوات لصاحب ملهى ليلي وامرأة بتهمة الاتجار بالبشر

وطنا اليوم:قضت محكمة الجنايات الصغرى، بوضع امرأة، وصاحب ملهى ليلي، بالأشغال المؤقتة، سبع سنوات، لكل منهما، لاستغلالهما ابنة المرأة، التي تبلغ ١٧ سنة، للعمل في الملهى.
وجرّمت المحكمة، المُتّهَمَين، في قرارها القابل للاستئناف، بجناية الاتجار بالبشر، وذلك، بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية، الفتاة التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها، في أحد الملاهي الليلية، عند مشاركتها لزبائن الملهى، في تناول المشروبات الكحولية، وممارسة الرقص، وبعض الأعمال غير الأخلاقية.


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