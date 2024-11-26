عرض فيلم وجلسة حوارية في عمان الاهلية عن السينما السعودية

وطنا اليوم:نظّم قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي في كلية العمارة والتصميم – جامعة عمان الأهلية بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ، يوم الأربعاء الماضي على مدرّج الحوراني للتعليم الإلكتروني عرضاً للفيلم السعودي القصير “نور شمس” من إخراج فايزة أمبا ، الى جانب جلسة حوارية مع الكاتب والناقد السعودي ومقدم برنامج سينماك، المستشار الثقافي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي السيد طارق خواجي .

وقد حضر العرض والحوارية الأستاذ مهنّد رطروط، رئيس العلاقات العامة في مؤسسة شومان، والدكتورة رنا النقلة نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون الاعتماد والجودة في كلية العمارة والتصميم.

وأدارت الحوار الدكتورة نجوى قندقجي عضو الهيئة التدريسية في قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، وسط مشاركة فاعلة من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في النقاش وطرح الأسئلة والمداخلات حول الفيلم، إضافة إلى تناول واقع السينما السعودية وسوق العمل السينمائي وتحديّاته.