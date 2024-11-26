بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط

منذ 25 ثانية
طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط

وطنا اليوم:قامت مجموعة من طلبة قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الاهلية يرافقهم رئيس قسم العلاج الطبيعي الدكتور سعد النعسان بزيارة ميدانية يوم
الخميس الماضي إلى مستشفى الحسين الجديد في محافظة السلط، للتعرف على مرافق وتجهيزات مركز التأهيل والعلاج الطبيعي في المستشفى.
وقام رئيس المعالجين في المركز الأخصائي أمجد عمايرة بتعريف الطلبة بالأقسام المختلفة التابعة للمركز واطلاعهم على الأجهزة الموجودة وآلية استقبال المراجعين والمرضى
وطرق علاجهم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التمهيد لبدء عقد اتفاقيات تدريب سريري وميداني لطلبة قسم العلاج الطبيعي في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومن ضمنها مستشفى الحسين
الجديد في محافظة السلط.
هذا.. وتقدّم قسم العلاج الطبيعي في الجامعة بالشكرلإدارة مستشفى الحسين الجديد ولمديرة التأهيل الدكتورة لمى أبو شرار ولرئيس المعالجين أمجد عمايرة على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:53

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

10:47

عمان الأهلية تشارك بالملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

10:44

بنك ABC في الاردن ينظم جلسة توعوية لموظفيه بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان‎

10:41

هل سيظهر حزب مدني واضح المعالم

10:37

وفيات الثلاثاء 26-11-2024

10:05

شقيق وزير الزراعة في ذمة الله

09:56

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: توافق لجان مجلس النواب العشرين: ديمقراطية أم ديكور سياسي؟

09:39

انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي بمشاركة أردنية

09:34

إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مع بداية العام

09:29

جامعة البترا تستنكر الاعتداء على رجال الأمن وتدعو إلى التكاتف الوطني

09:27

هل يزيد ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية؟

09:21

مخلفات الحرب: تهديد طويل الأمد لحياة المدنيين في قطاع غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-11-2024شقيق وزير الزراعة في ذمة اللهوفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024