طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط

وطنا اليوم:قامت مجموعة من طلبة قسم العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الاهلية يرافقهم رئيس قسم العلاج الطبيعي الدكتور سعد النعسان بزيارة ميدانية يوم

الخميس الماضي إلى مستشفى الحسين الجديد في محافظة السلط، للتعرف على مرافق وتجهيزات مركز التأهيل والعلاج الطبيعي في المستشفى.

وقام رئيس المعالجين في المركز الأخصائي أمجد عمايرة بتعريف الطلبة بالأقسام المختلفة التابعة للمركز واطلاعهم على الأجهزة الموجودة وآلية استقبال المراجعين والمرضى

وطرق علاجهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التمهيد لبدء عقد اتفاقيات تدريب سريري وميداني لطلبة قسم العلاج الطبيعي في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومن ضمنها مستشفى الحسين

الجديد في محافظة السلط.

هذا.. وتقدّم قسم العلاج الطبيعي في الجامعة بالشكرلإدارة مستشفى الحسين الجديد ولمديرة التأهيل الدكتورة لمى أبو شرار ولرئيس المعالجين أمجد عمايرة على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر.