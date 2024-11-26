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بنك ABC في الاردن ينظم جلسة توعوية لموظفيه بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان‎

26 نوفمبر 2024
بنك ABC في الاردن ينظم جلسة توعوية لموظفيه بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان‎

وطنا اليوم:نظم بنك ABC في الأردن جلسة توعوية لموظفيه بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان حول مرض السرطان وبرنامج تأمين رعاية، الذي يهدف إلى الحصول على خدمات رعاية شمولية في مركز الحسين للسرطان.
وتخلل الجلسة التفاعلية حوار حول مخاطر مرض السرطان، وأهمية الكشف المبكر للوقاية من مرض السرطان، بالإضافة إلى أهمية وميزات تأمين رعاية ضد مرض السرطان من خلال توفير تغطية شاملة للتأمين ضد مرض السرطان داخل مركز الحسين للسرطان دون انتظار.
وقد أشاد سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن بالجهود التي تبذلها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وأهمية برنامج تأمين رعاية في المساهمة في علاج المصابين بمرض السرطان، مؤكداَ على أهمية البرامج الصحية التوعوية في المساهمة في مكافحة مرض السرطان والحد من انتشاره.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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