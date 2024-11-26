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جامعة البترا تستنكر الاعتداء على رجال الأمن وتدعو إلى التكاتف الوطني

26 نوفمبر 2024
جامعة البترا تستنكر الاعتداء على رجال الأمن وتدعو إلى التكاتف الوطني

وطنا اليوم:جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجميع الطلبة يستنكرون الاعتداء الغاشم الذي استهدف رجال الأمن العام في منطقة الرابية في العاصمة عمان، مؤكدين أن هذا العمل الجبان مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يعبر عن أخلاق وقيم الأردنيين الذين يمثلون أعلى درجات الولاء والانتماء لهذا الوطن وقائده، ويقدرون كذلك الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن العام في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وتؤكد الجامعة ثقتها بأن المملكة الأردنية الهاشمية ستبقى نموذجاً يحتذى في الصمود والأمان لما حباها الله من قيادة حكيمة وشعب وفيّ ومخلص لقيادته المظفرة.
وتعلن الجامعة تضامنها الكامل مع أبطال الأمن العام وجميع الأجهزة الأمنية والجيش العربي، وتدعو الله العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الحبيبة قيادةً وشعباً تحت ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله ابن الحسين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما جميعًا.


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