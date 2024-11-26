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هل يزيد ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية؟

26 نوفمبر 2024
هل يزيد ترمب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية؟

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على والواردات من الصين.
وذكر ترمب أنه منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 كانون الأول/يناير، عقابا للصين “على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدرات إلى الولايات المتّحدة”.
وكتب ترمب على صفحته في منصّته “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي أنّ “المخدّرات تتدفّق إلى بلدنا، في الغالب عبر المكسيك، بمستويات لم نشهدها من قبل”.
وتابع “إلى أن تتوقّف، سنفرض على الصين رسما جمركيا إضافيا بنسبة 10%، يزاد إلى كل الرسوم الجمركية السارية، على كل منتجاتها الكثيرة الآتية إلى الولايات المتحدة”.


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