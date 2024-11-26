‏التعليم العالي: نتائج منح وقروض الطلاب منتصف كانون الثاني 2025 ‏

وطنا اليوم:قال المستشار الإعلامي والناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إن وزارة التعليم العالي لن تعتمد نتائج منح صندوق دعم الطالب الجامعي إلاّ بعد إنتهاء مرحلة التدقيق التي يشارك بها الطلبة من خلال تصحيح وتأكيد معلوماتهم وبياناتهم عبر النظام الإلكتروني الذي يطلب تأكدهم من بياناتهم.

وأضاف، أن نتائج المنح والقروض ستعلن في النصف الثاني من الشضهر الأول من العام 2025.

وفي موعد مناسب قبل عمليات السحب والإضافة في الجامعات، حيث تم التنسيق مع مدراء القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية.

وتقدم بطلبات صندوق دعم الطالب الجامعي 81 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع قبول 44 ألف طالب وطالبة ما بين منح كاملة وجزئية وقروض، إذ خُصص للصندوق هذا العام 50 مليون دينار بحسب الخطيب.

وكان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قد رفع مخصصات الصندوق 5 بالمئة، فيما تتكون مصادر دخل الصندوق من 3 جهات منها الموازنة، ومنها تسديد القروض.

ويمّكن الدعم الحكومي من خلال نسبة الـ 5 بالمئة، الصندوق من رفع أعداد الطلبة المستفيدين من منح الصندوق 9 آلآف طالب في العام الدراسي 2026.

وحول مرحلة الصرف للطلبة الحاصلين على منح داخلية في جامعات الجنوب للعام الماضي، أكد الخطيب إنهاء الوزارة العمل على 5 مراحل، تم خلالها سداد المبالغ من مخصصات ورسوم وبقيمة تتراوح ما بين 8 – 10 مليون دينار.

وقدم اعتذاره عن تأخر صرف مخصصات الحاصلين على منح جامعات الوسط والشمال، متوقعا الإنتهاء من المرحلة الأخيرة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن التأخير يتعلق بما يتم صرفه من وزارة المالية إلى باقي مؤسسات الدولة.

وفي هذا العام وصل الأردن لتسجيل زهاء 51 ألف طالب وطالبة من 113 دولة عربية وأجنبية يدرسون في الجامعات الأردنية، منهم قرابة 3000 يدرسون تخصصي الطب وطب الأسنان.

وقال الخطيب “إن استقطاب التعليم العالي الأردني للطلبة الاجانب يعد فخرا لنا ولنظامنا التعليمي والجامعي، ويعود بالنفع على تنوع الثقافات للطلبة الأردنيين باحتكاكهم بزملائهم، ولا ننسى أنهم يعيشون بيننا بما يعود بالنفع المادي والثقافي وهم سفراء للأردن في نهاية الأمر”، مشيرا إلى وجود قفزة في عدد الطلبة الوافدين من السعودية وماليزيا واندونيسيا، 340 طالبا وطالبة من جمهورية الصين الشعبية.