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الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة

26 نوفمبر 2024
الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة

وطنا اليوم_رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، الذي اتخذه اليوم الإثنين والمعنون “دعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة دعم المملكة وترحيبها بهذا القرار الذي يأتي لدعم استمرارية عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التعليم، خصوصاً بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

‏وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم المالي والسياسي للأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.


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