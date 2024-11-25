العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المقابلة بوفاة، عيسى خليفة المقابلة، وإلى آل سيف بوفاة عبدالستار صديق آل سيف، وإلى عشيرتي العربيات والدباس بوفاة نوال عبدالرزاق الدباس، ارملة المرحوم محمد مفلح العربيات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في محافظتي جرش والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة المقابلة وآل سيف والعربيات والدباس، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.