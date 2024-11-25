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زراعة أرض عائلة الشهيد ماهر الجازي بـ 550 شجرة زيتون ولوزيات

منذ ساعة واحدة
زراعة أرض عائلة الشهيد ماهر الجازي بـ 550 شجرة زيتون ولوزيات

وطنا اليوم:زرع متطوعون أرض عائلة الشهيد ماهر الجازي في معان، خلال نشاط زراعي نظمته العربية لحماية الطبيعة في معان.
وقالت رزان زعيتر رئيسة العربية أنه لا يسعنا إلا أن ننحني إجلالاً، وأن نتسابق إلى معاولنا لنزرع زيتوناً مقدساً في أرضه التي استشهد لأجل عزتها وكرامتها وعزتنا وكرامتنا جميعاً كأردنيين في مختلف المنابت والأصول.
وأكدت زعيتر أن العربية منذ تأسيسها قبل اثنين وعشرين عاماً مستمرة في زراعة الأشجار في الأردن وفلسطين، لتثبت أن السيادة على الأرض هي الطريق للسيادة على القرار السياسي.
وشارك في النشاط الزراعي 35 متطوعاً ومتطوعة وقفوا يداً بيد لزراعة 550 شجرة زيتون ولوزيات تكريما لروح الشهيد.
واجتمع المتطوعون برفقة عائلة الشهيد بروح واحدة، يحملون بين أيديهم شتلات المستقبل، ويزرعونها بقلوب ممتنة لروح الشهيد، حيث توجهت أسرته بالشكر للعربية والمتطوعين قائلين إن هذه المبادرة هي أكثر من مجرد عمل تطوعي؛ فهي لوحة تجسد التضامن والامتنان، وأن زراعة الأرض هي بمثابة الاحياء للميت، فحين تلامسها الأيادي المحبة تُزهر حياةً، وتبقى شاهدةً على معاني العزة والوفاء.
وأكد المشاركون أن هذه المبادرة ليست مجرد زراعة للأشجار، بل رسالة تحمل في جذورها دعوة لربط الإنسان بالأرض، ولتعزيز قيمة الزراعة كسبيلٍ لتحقيق الكرامة والسيادة الغذائية.


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