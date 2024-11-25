طقس العرب: الكتلة السيبيرية قارصة البرودة تتعمق

وطنا اليوم:بحسب المُحاكاة الحاسوبية في مركز “طقس العرب” فإنه يُتوقع أن تتسرب الرياح السيبيرية أكثر نحو المملكة خلال ساعات ليلة الاثنين/الثلاثاء وتشتد برودة الأجواء بشكل كبير ولافت و غير معتاد لمثل هذا الوقت من العام، وتسود درجات حرارة شتوية الطابع، بحيث يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في مناطق عديدة من المملكة، و تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في قمم جبال الشراه وبعض مناطق البادية والسهول الشرقية.

و يستمر ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، و يُتوقع أن تهطل بعض الزخات المطرية بمشيئة الله في بعض المناطق، قد تكون على هيئة أمطار مُتجمدة في القمم الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

مؤشرات على صقيع واسع النطاق ليلة الثلاثاء/الأربعاء

و بحسب آخر المؤشرات في “طقس العرب” فإن أكثر الليالي عُرضة لتشكل صقيع واسع النطاق ستكون ليلة الثلاثاء/الأربعاء نتيجة تناقص السحب، وهدوء الرياح وانخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة إلى نحو الصفر المئوي.

توصيات :

تنبيه من تشكل الضباب في بعض المرتفعات الجنوبية

لبس الملابس الثقيلة لتوفير الحماية من البرودة، خاصة في ساعات الليل.

الانتباه لاستخدام وسائل التدفئة بشكل آمن لتجنب الحوادث المرتبطة بها.

الحذر من مخاطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية، خاصة في جبال الشراه، ومناطق السهول الشرقية والبادية.