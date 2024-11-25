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مشروع طريق مدفوع الأجر في عجلون ضمن موازنة 2025.

منذ ساعتين
مشروع طريق مدفوع الأجر في عجلون ضمن موازنة 2025.

وطنا اليوم:رصدت الحكومة في مشروع موازنة 2025 مبلغ 5 ملايين دينار لإنشاء طريق عجلون الجديد “TOLL” ضمن المشاريع الرأسمالية المندرجة تحت ضمن مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأظهرت مخرجات ونتائج مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن بنود مشروع الموازنة 2025 أنه تم دراسة مقترح لتطبيق الطرق مدفوعة الرسوم على ثلاثة طرق في الأردن.
وأعدت الحكومة قائمة من 14 طريقا تفكر بطرحها على نظام “TOLL” بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى رأسها طريق عمّان التنموي وطريق عمّان-عجلون الجديد، وذلك بحسب تصريحات حكومية سابقة.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، إنه يتم التفكير أيضا بطريق جديد يربط الحدود العراقية بمدينة العقبة، وهو طريق يبلغ طوله بحدود 640 كيلومترا، وإن هناك تفكير بطرحه من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يكون طريقا مدفوع الأجر للمركبات التي تمر عليه.


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