إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية

وطنا اليوم:أطلق المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الاثنين، مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية.

وقال الدكتور مهيدات إن المشروع يمثل فكرة ريادية نحو تقديم خدمة ورعاية صيدلانية مثلى وتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، ما يعزز السياحة العلاجية ويدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشروع خطوة متقدمة باتجاه تعزيز دور مهنة الصيدلة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية وبما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.

وبين أن المشروع يوصي باستحداث برنامج تدريبي لخريجي كليات الصيدلة لتعزيز الدور الفعال للصيدلاني ضمن المنظومة الصحية وتدريب خريجي كليات الصيدلة على تطبيق المشروع في الصيدليات المجتمعية، كرؤية مشتركة مع ذوي الاختصاص والأكاديميين والنقابيين.

وعرض الدكتور مهيدات خلال الانطلاق تعريفا بالمشروع تناول خلاله ممثل الفريق المؤسس للمشروع، خبير إدارة الأدوية الدكتور أحمد الرصاصي، أهمية تطبيق برامج MTM في الصيدليات المجتمعية، للحد من التفاعلات الدوائية الضارة لدى كبار السن، وزيادة التزام المرضى بأدويتهم، ما يُسهم في تحسين نتائج العلاج وخفض تكاليف الفواتير الصحية، لا سيما مع تعزيز تدريب الصيادلة والتعاون بين الحكومة وشركات التأمين، ما يمكن هذه البرامج من أن تصبح خدمة أساسية تساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في تطبيق خدمات إدارة العلاج الدوائي MTM ونتائجها الايجابية.

ولفت إلى أن الدراسات العالمية أظهرت مساهمة تطبيق برامج MTM في تقليل دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، والتزام المرضى بأدويتهم بنسبة تزيد على 50 بالمئة، وبالتالي تحسين جودة الحياة وتقليل تكاليف العلاج.