أسماء أعضاء اللجان النيابية

وطنا اليوم:عقد مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، جلسة برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، أقر خلالها صيغة الرد على خطبة العرش السامي، فيما توافق، في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية، على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.

وقال الصفدي إن أعضاء المجلس برهنوا حرصًا كبيرًا على اختيار أعضاء اللجان النيابية، وفق مبدأ توافقي، مُراعين في اختياراتهم المصلحة العامة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، وفق مضامين خطبة العرش السامي.

وخلال الجلسة، توافق مجلس النواب على أعضاء اللجان النيابية كافة.

اللجنة القانونية: الدكتور عارف السعايدة، المحامي عوني الزعبي، الدكتور خالد بني عطية، الدكتورة رانيا أبو رمان، المحامي مصطفى العماوي، إبراهيم الصرايرة، المحامي محمد بني ملحم، المحامي آية الله الفريحات، الدكتور ناصر نواصرة، المحامي مالك الطهراوي.

اللجنة المالية: إبراهيم الطراونة، المحامي محمد بني ملحم، الدكتور سليمان الخرابشة، رند الخزوز، محمد كتاو، الدكتور ناصر نواصرة، الدكتورة رانيا أبو رمان، الدكتور موسى الوحش، محمد البستنجي، المحامي عوني الزعبي، الدكتور نمر السليحات.

لجنة الاقتصاد والاستثمار: الدكتور هايل عياش، زهير الخشمان، الدكتور محمد الجراح، طارق بني هاني، محمد البستنجي، الدكتور وليد المصري، خالد أبو حسان، آمال الشقران،ا المهندس رائد القطامين، الدكتور سالم أبو دولة، آيات بني عيسى.

لجنة الشؤون الخارجية: الدكتور ابراهيم الطراونة، الدكتورة تمارا ناصر الدين، الدكتور محمد الجراح، المحامية دينا البشير، وصفي حداد،مي السردية، الدكتور بدر الحراحشة، الدكتور بكر الحيصه، الدكتورة ديمة طهبوب، محمد عقل، المهندسة راكين أبو هنية.

اللجنة الإدارية: عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، الدكتور أحمد العليمات، سامر الأزايدة، الدكتور أيمن البدادوة، فريال بني سلمان، الدكتور جميل الدهيسات، وسام الربيحات، المهندسة نسيم العبادي، حابس الفايز، المحامي محمد سلامة الغويري.

لجنة التربية والتعليم: الدكتورة تمارا ناصر الدين، المهندس ابراهيم الجبور، الدكتور ابراهيم القرالة، نجمة الهواوشة، الدكتور سليمان الزبن،

عيسى نصار، الدكتور حسين العموش، الدكتورة هدى العتوم، الدكتور محمد الرعود، ابراهيم الحميدي، هالة الجراح.

لجنة الشباب والرياضة: محمد المحارمة، رند الخزوز، رانية الخليفات، الدكتور أحمد الشديفات، المحامي عبد الحليم عنانبة، عطاالله الحنيطي، الدكتور عبد الناصر الخصاونة، معتز الهروط، الدكتور مؤيد العلاونة، نور أبو غوش، محمد هديب.

لجنة التوجيه الوطني والاعلام: عطاالله الحنيطي، المهندس جهاد عبوي، الدكتور محمد الرعود، الدكتور اسماعيل المشاقبة، المهندس سالم العمري، نور أبو غوش، أروى الزبون الحجايا، الدكتور أحمد الرقب، رائد رباع، الدكتور محمد السبايلة، فراس القبلان.

لجنة الصحة والغذاء: الدكتور أحمد عشا، الدكتور حكم المعادات، الدكتور عمر بني خالد، ميسون القوابعة، الدكتور هايل عياش، الدكتور حسين الطراونة، الدكتور أحمد السراحنة، الدكتور عبد الهادي البريزات، عثمان المخادمة، الدكتورة حياة المسيمي، الدكتور شاهر شطناوي.

لجنة الزراعة والمياه: الدكتور حابس ركاد الشبيب، خليفة الديات، حابس الفايز، الدكتور أحمد الشديفات، الدكتور عمر بني خالد، فتحي البوات، الدكتور قاسم القباعي، باسم الروابدة، علي الغزاوي، شفاء مقابلة، الدكتور اياد جبرين.

لجنة البيئة والمناخ: الدكتور حمزه الحوامدة، الدكتور حسين الطراونة، محمد المحارمة، الدكتور بدر الحراحشة، المهندس حسين كريشان، الدكتور عبد الهادي البريزات، المهندس جهاد عبوي، المهندس خضر بني خالد، علي الغزاوي، فتحي البوات، الدكتور حكم المعادات.

لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: عبد الرحمن العوايشة، سامر الأزايدة، معتز أبو رمان، عيسى نصار، عبد الرؤوف الربيحات،

محمد المرايات، الدكتور جميل الدهيسات، وسام الربيحات، شفاء مقابلة، لبنى النّمور، أروى الزبون الحجايا.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية: المهندس طلال النسور، المهندسة نسيم العبادي، المهندس هيثم الزيادين، الدكتور أيمن أبو هنية، الدكتور عبد الناصر الخصاونة، آيات بني عيسى، عثمان المخادمة، المهندس رائد القطامين، الدكتورة اسلام العزازمة، المهندس خضر بني خالد، الدكتور قاسم القباعي.

لجنة الخدمات العامة والنقل: الدكتور أيمن البدادوة، الدكتور وليد المصري، المهندس سليمان السعود، تيسير أبو عرابي العدوان، زهير الخشمان، المهندسة مي الحراحشة، عبد الرؤوف الربيحات، جهاد مدانات، طارق بني هاني، الدكتور نبيل الشيشاني، المهندس محمد المحاميد.

لجنة السياحة والآثار: رانية الخليفات، الدكتور اياد جبرين، يوسف الرواضية، نجمة الهواوشة، المهندس جمال قموه، فريال بني سلمان، حمود الزواهرة، جهاد مدانات، المهندس سالم العمري، المهندس حسن الرياطي، وصفي حداد.

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة: الدكتور حمزه الحوامدة، الدكتور خالد بني عطيه، المهندس حسين كريشان، الدكتور مؤيد العلاونة، فليحه الخضير، المحامية دينا البشير، الدكتور أحمد العليمات، المهندس عدنان مشوقه، الدكتور سليمان الخرابشة، حامد الرحامنة،

المحامي اندريه حواري.

الحريات العامة وحقوق الانسان: المحامي اندريه حواري، المهندس ابراهيم الجبور، الدكتور ابراهيم القرالة، رائد رباع، الدكتور سليمان الزبن، آمال الشقران، الدكتور محمد السبايلة، أحمد القطاونة، المهندس محمد المحاميد، باسم الروابدة، المحامي محمد سلامة الغويري.

لجنة المرأة وشؤون الأسرة: فليحه الخضير، الدكتورة حياة المسيمي، الدكتورة اسلام العزازمة، المهندسة ايمان العباسي، المهندسة مي الحراحشة، الدكتورة بيان المحسيري، ميسون القوابعة، هالة الجراح، مي السردية.

لجنة الريف والبادية: الدكتور حابس ركاد الشبيب، علي الخزعلي، مجحم الصقور، الدكتور موسى الوحش، صالح أبو تايه، خليفة الديات، حامد الرحامنة، الدكتور نبيل الشيشاني، معتز أبو رمان، أحمد عشا، عبدالرحمن العوايشة.

لجنة فلسطين: الدكتور احمد السراحنة، تيسير أبو عرابي العدوان، المهندس سليمان السعود، الدكتور اسماعيل المشاقبة، محمد المرايات،

الدكتور أيمن أبو الرب، الدكتور حسين العموش، ينال الفريحات، المحامي مصطفى العماوي، محمد هديب، محمد الظهراوي.

وكان النائب سليمان الخرابشة، قد أدى خلال الجلسة، اليمين الدستورية، سندًا لأحكام المادة 80 من الدستور، والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دون زيادة أو نقصان بالنص التالي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مُخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأُمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.

وتضمنت الجلسة، قرار لجنة الرد على خُطبة العرش السامي، المُتضمن مشروع صيغة الرد على خُطبة العرش السامي