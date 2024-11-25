إسرائيل تتجه لوقف إطلاق نار في لبنان وبن غفير يحذر

وطنا اليوم:نقلت رويترز عن مسؤولين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن الاختبار الحقيقي هو “إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته”.

الى ذلك قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر اليوم الاثنين إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان سيتوقف على التنفيذ الذي من شأنه أن يبقي جماعة حزب الله منزوعة السلاح وبعيدة عن الحدود.

لكن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المنتمي لأقصى اليمين قال إن إسرائيل عليها أن تواصل الحرب لحين تحقيق “النصر المبين”، ووجه كلامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً على إكس “لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق”.

وانتقد بن غفير الاتفاق الناشئ مع لبنان ووصفه بأنه “خطأ كبير”، مضيفاً أن الوقت الحالي يمثل “فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله” لا يجب تفويتها.

وكتب على أكس: “أنا أفهم كل القيود والتبريرات، ولا يزال الحديث يجري عن خطأ فادح.. يتوجب الاستماع إلى القادة الذين يقاتلون في الميدان.. الآن على وجه التحديد، عندما يهزم حزب الله ويتوق إلى وقف إطلاق النار، يكون من المحظور وقف النار”.

ووجه بن جفير حديثه إلى نتنياهو قائلاً: “كما حذرت من قبل في غزة، أحذر الآن أيضاً: سيدي رئيس الوزراء.. لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق! يجب أن نستمر حتى النصر المطلق!”.

يذكر أن الجهود الدبلوماسية ركّزت على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار. ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.