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10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

منذ 3 ساعات
10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن 10 آلاف خيمة تضررت خلال اليومين الماضيين جراء تمدد أمواج البحر نتيجة المنخفض الجوي الأخير.
وأضاف أنه ووفق فرق التقييم الميداني، أصبح 81 بالمئة من خيام النازحين غير صالحة للاستخدام بعد تلفها، مشيراً إلى أن 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألفا بحاجة إلى استبدال فوري بسبب اهترائها التام، وكذلك نتيجة دخول المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وجرف أمواج البحر لآلاف الخيام.
وأكد أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة، مما سيترك مليوني شخص بلا مأوى، نتيجة اهتراء خيام النازحين وإغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع، إضافة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال 250 ألف خيمة وكرفان إلى غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالخروج عن صمتها وتقديم الإغاثة العاجلة والفورية لمليوني نازح.


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