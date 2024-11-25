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شخص يقتل 7 بينهم 6 من أفراد عائلته في إسطنبول قبل أن ينتحر

منذ 3 ساعات
شخص يقتل 7 بينهم 6 من أفراد عائلته في إسطنبول قبل أن ينتحر

وطنا اليوم:قتل تركي يبلغ 33 عاما بالرصاص سبعة أشخاص في إسطنبول، من بينهم والداه وزوجته وابنه البالغ 10 سنوات، قبل أن ينتحر، وذلك بحسب ما أفادت السلطات التركية الإثنين.
وقالت حاكمية إسطنبول في بيان إن الرجل الذي عُثر عليه ميتا في سيارته بعد وقت قصير من الحادثة، أصاب أيضا اثنين آخرين من أفراد عائلته، أحدهما في وضع خطر.
وبعدما أبلغت عن أربع ضحايا مساء الأحد، أعلنت السلطات الاثنين عن اكتشاف جثتي زوجة مرتكب جريمة القتل وابنه بالقرب من بحيرة في الجانب الأوروبي من إسطنبول، بالإضافة إلى جثة والدة زوجته.
ووفقا لبرنامج “مسح الأسلحة الصغيرة” (SAS)، وهو برنامج بحثي سويسري، يتم تداول أكثر من 13.2 مليون قطعة سلاح ناري في تركيا، معظمها بشكل غير قانوني، في بلد يضم نحو 85 مليون نسمة


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