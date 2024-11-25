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كابيتال بنك يستضيف طلاب مدرسة يعقوب هاشم ضمن فعاليات‎

منذ 5 ساعات
كابيتال بنك يستضيف طلاب مدرسة يعقوب هاشم ضمن فعاليات‎

وطنا اليوم:استضاف كابيتال بنك مجموعة من طلاب مدرسة يعقوب هاشم، ضمن فعاليات “اليوم الوظيفي في القطاع المالي”، الذي تنفذه مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم نشر الثقافة المالية بين الشباب الأردني وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لفهم القطاع المصرفي كجزء من منهاج الثقافة المالية الذي يتم تدريسه في مدارس المملكة.
وتضمنت الفعالية، جلسات تفاعلية قدمها موظفو البنك غطت عدة مواضيع رئيسية شملت: الموارد البشرية والعمل المصرفي التي قدمت نظرة شاملة عن تطوير المسارات المهنية والفرص الوظيفية المتاحة في القطاع، الثقافة المالية لتعريف الطلاب بالمفاهيم المالية المختلفة، إضافة إلى جلسة عن خدمات العملاء ودورها في تعزيز تجربة العملاء في البنوك.
وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو على أهمية هذه المبادرة التي تنفذها مؤسسة إنجاز، مشيرة إلى سعي كابيتال بنك المستمر لنشر وتعزيز الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، وخصوصاً بين الشباب، لبناء جيل واعٍ قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة، لافتة إلى كابيتال بنك يؤمن بأهمية التعاون مع مؤسسة إنجاز لتحقيق رسالتها في بناء شراكات تسهم في مستقبل أفضل وتحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك يشارك في هذه الفعالية كجزء من التزامه بنشر الثقافة المالية التي تعد إحدى الركائز الأساسية التي يعمل عليها البنك لنشر الوعي المالي بين الأجيال الناشئة والمساهمة في تنمية المجتمع.


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