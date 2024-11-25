الفايز واعضاء المكتب الدائم لمجلس الاعيان يعودون مصابين الرابية

وطنا اليوم:عاد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، واعضاء المكتب الدائم للمجلس ، يرافقهما العميد الدكتور جعفر الحنيطي اليوم الاثنين ، المصابين من مرتبات الأمن العام، الذين تعرضوا لاعتداء ارهابي اثم خلال أدائهم الواجب ، في منطقة الرابية فجر يوم امس الاحد ، والذي نفذه مطلوب لديه سجل اجرامي .

واطمأن الفايز ، وكل من السادة الاعيان ، النائب الاول لرئيس المجلس سمير الرفاعي والنائب الثاني الدكتور عبدالله النسور ومساعدي الرئيس زهير ابو فارس وسهير العلي ، على الأوضاع الصحية للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل ، وأن يعودوا لأداء مهامهم في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه .

واشاد الفايز واعضاء المكتب الدائم بجهود جميع نشامى أجهزتنا الأمنيَّة وتضحياتهم الكبيرة ، وقال الفايز أن بطولات وتضحيات نشامى جيشنا وأجهزتنا الأمنية، تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز، فهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن الاردن سيبقى قوياً بقيادته الهاشمية المظفرة ، وبالتفاف أبناء شعبنا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وجيشنا وأجهزتنا الامنية الباسلة.

واكد رئيس مجلس الاعيان ، على اعتزاز وفخر الشعب الاردني ، بقواتنا المسلحة الاردنية واجهزتنا الامنية ، فهم حماة الوطن وحصنه المنيع ، يقدومون التضحيات في سبيل عزته ومنعته وكرامته ، ويتصدون ببسالة وشجاعة لكل من يحاول النيل من امنه واستقراره والعبث بوحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي .