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Signature من بنك القاهرة عمان يرعى فعالية دوليّة لدعم صحة المرأة النفسية والروحية والجسدية

25 نوفمبر 2024
Signature من بنك القاهرة عمان يرعى فعالية دوليّة لدعم صحة المرأة النفسية والروحية والجسدية

وطنا اليوم:رعى Signature من بنك القاهرة عمان الفعالية الدولية لدعم صحة المرأة النفسية والروحية والجسدية في دورتها العاشرة، والتي أُقيمت في آيلة في مدينة العقبة وشارك في الفعالية مجموعة من السيدات الناشطات، القياديات، والإعلاميات من عشرة دول حول العالم.
وقد أعرب القائمون على الفعالية والمشاركون عن شكرهم لدعم Signature من بنك القاهرة عمان لبيت الورد، الذي يهدف إلى دعم السيدات والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. والذي يساهم في تمكين السيدات من تعزيز التراث العقباوي بمشاركة حوالي ثمانين سيدة في تجارب تفاعلية مثمرة، حيث شاركت مجموعة من بيت الورد في المحطات الفنية والحرفية التي تركزت على الحرف العقباوية.
اتيحت للمشاركات الفرصة للتعرف على التراث العقباوي العريق من خلال عروض موسيقية والحرف التقليدية والمشغولات اليدوية المتنوعة، حيث تم تسليط الضوء على دور المرأة العقباوية ومهاراتها ومساهمتها الفعّالة في مجتمعها المحلي.
وتسعى الفعالية الى دعم التكامل بين الصحة الجسدية والنفسية والروحية للمرأة، من خلال مشاركات من خبيرات وخبراء أردنيين وعرب واجانب في مجالات الصحة النفسية وجسدية واليوغا والعلاج بالفن والموسيقى والزيوت العطرية الطبية، بالإضافة إلى محاضرات حول الذكاء الاصطناعي والعلاقات الزوجية.
نظمت الفعالية مجلتا “نكهات عائلية” و”Family Flavours” بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وSignature من بنك القاهرة عمان، والملكية الأردنية، وأيلة، وفندق حياة ريجنسي العقبة، وفندق كلاود سفن، وشركة جت، وغرفة تجارة العقبة، وشركة العقبة لإدارة المرافق، ودار الكتب، ومطاعم بلو فيغ وروميرو، ومياه كلارا، والبرقان للحرف اليدوية، ورمز، ولينا نقل.


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