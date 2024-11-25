أصحاب معاصر الزيتون يدعون المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية كفرسوم الزراعية لمنتجي الرمان المهندس الزراعي عاهد عبيدات، إن موسم الزيتون الحالي يعتبر موسما استثنائيا بامتياز، حيث لم يشهد الأردن ومنذ سنوات عديدة مثل هذا الموسم الذي تميز بعدة عناصر تصب معظمها في مصلحة المزارع الأردني.

وأكد اليوم الاثنين، أن الإنتاج العالي من ثمار الزيتون وفي معظم مناطق المملكة، دعا العديد من معاصر الزيتون عن اعتذارها للمزارعين عن استقبال اي كميات إضافية من ثمار الزيتون ولفترة غير محددة، بسبب امتلاء ساحات المعاصر كافة بكميات كبيرة من الثمار، الأمر الذي سيؤخر من عمليات عصر ثمار الزيتون لمزارعين لفترة طويلة.، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأوضح أن أصحاب معاصر الزيتون دعوا جميع المزارعين إلى تأخير عمليات القطاف خلال هذه الفترة الحالية، لحين عصر الكميات الكبيرة المتواجدة حاليا في ساحات المعاصر، لافتين الى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمعاصر كبيرة وتتراوح في أغلب المعاصر بين 6- 15 طنا في الساعة الواحدة.

وأضاف أن هذا الموسم قد تميز أيضا بنسبة زيت مرتفعة نسبياً وعلى غير المتوقع، حيث كان من المتوقع ومع زيادة كميات حمل الثمار على الأشجار أن تقل نسبة الزيت في الثمار ولكن حدث العكس.

كما تميز الموسم الحالي بجودة عالية جدا للزيت المستخرج، نتيجة وعي المزارعين بأهمية إنتاج زيت زيتون بجودة عالية وطعم مميز، ومن خلال اتباعهم للممارسات الزراعية السليمة والتي جمعت بين الجودة العالية للزيت من جهة ونسبة الإنتاج العالية أيضا من جهة أخرى.

وأشار عبيدات الى أن أسعار الزيت لهذا الموسم تراوحت بين 100- 120 دينارا للتنكة الواحدة سعة 16 كغم، وهذه الأسعار تعتبر ممتازة لجميع مزارعي الزيتون