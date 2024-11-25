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الملكة رانيا بصحبة الأميرة رجوة في زيارة لمشغل نقش

25 نوفمبر 2024
الملكة رانيا بصحبة الأميرة رجوة في زيارة لمشغل نقش

وطنا اليوم:نشرت الملكة رانيا العبدالله منشورا عبر تطبيق انستغرام برفقة الاميرة رجوة الحسين.
وعلقت على المنشور: “مواهب محلية في الأردن لا توصف.. بصحبة الغالية رجوة في مشغل نقش بالأمس”.
يُذكر أن مشغل “نقش” الذي تأسس عام ٢٠٠٩ في عمان، الأردن، من قبل الشقيقتان نسرين ونرمين أبوديل، يعمل على الحرف اليدوية، تحديدًا “النقش” على خامات مختلفة، لتقديم قطع فنية ذات طابع شرقي، تعكس جماليات الحضارة العربية التقليدية.


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