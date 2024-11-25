مجلس النواب ينتهي من تشكيل لجانه الدائمة بالتوافق

وطنا اليوم:عقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي اقر خلالها صيغة الرد على خطبة العرش السامي، وتوافق المجلس في سابقة على اختيار اعضاء اللجان الدائمة.

وقال الصفدي إن اعضاء المجلس برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء اللجان وفق مبدأ توافقي وراعوا في اختيارهم المصلحة العامة، مؤكدين أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق أمال وتطلعات ابناء شعبنا العزيز وفق المضامين التي تضمنتها خطبة العرش السامي

توافق مجلس النواب الـ20، الاثنين، على تشكيل لجانه الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة دائمة،

وأضاف أن نواب حزب جبهة العمل الإسلامي شاركوا بعضوية جميع اللجان الدائمة.

وعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، أقر خلالها صيغة الرد على خطبة العرش السامي.

وقال الصفدي إن أعضاء المجلس برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء اللجان وفق مبدأ توافقي وراعوا في اختيارهم المصلحة العامة، مؤكدين أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق أمال وتطلعات ابناء شعبنا العزيز وفق المضامين التي تضمنتها خطبة العرش السامي.

وتوافق النواب على لجان المجلس الدائمة سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي:

أ- اللجنة القانونية.

ب- اللجنة الماليـة.

ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.

د- لجنة الشؤون الخارجية.

هـ- اللجنة الإدارية.

و‌-لجنة التربية والتعليم.

ز‌-لجنة الشباب والرياضة والثقافة.

ح‌- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

ط- لجنة الصحة والغذاء.

ي- لجنة الزراعة والمياه.

ك- لجنة البيئة والمناخ.

ل‌-لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

م‌-لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

ن‌-لجنة الخدمات العامة والنقل.

س- لجنة السياحة والآثار.

ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

ق‌- لجنة الريف والبادية.

ر- لجنة فلسطين