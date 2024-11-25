وزير الخارجية: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية.

وأضاف في كلمته بافتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط حول “الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط – الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة” أن هناك حاجة للتقدم بخطة للسلام الآن.

وشدد الصفدي على أن الأردن ينادي بالسلام لأنه يدرك تداعيات غيابه.

ويشارك الصفدي في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط حول “الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط – الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة”، بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

ووفق وزارة الخارجية يشارك كلٍ من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، ورئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية فرانكو بروني.