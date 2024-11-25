عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر الزيتون

وطنا اليوم:خدمة للمجتمع المحلي وتعزيزاً للوعي بأهمية الزراعة المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي، وتزامناً مع اليوم الوطني للزيتون في الأردن ، نظّمت جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً بعمادة شؤون الطلبة وكلية التكنولوجيا الزراعية، يوم الخميس الماضي، المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصر ثمار الزيتون .

وقد شارك في هذه الفعالية 60 طالبا وطالبة من مختلف الكليات في الجامعة بما فيهم عدد من الطلبة الوافدين ، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية ، الى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ضمن أجواء من الحماس والعمل الجماعي.

وجاءت هذه الفعالية بالتعاون مع مديرية زراعة السلط والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية ومعصرة شركة مواسم لعصر وإنتاج زيت الزيتون ومزرعة السيد عمر النجداوي.

وقد رحبت عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية د. صبحية سعيفان ونائب عميد شؤون الطلبة د.صدام العوايشة بالمشاركين وشكروا السيد عمر النجداوي على استضافته للمشاركين في مزرعته .

وتعرّف المشاركون على طرق قطف الزيتون وكيفية القيام بعملية القطاف موضحة من قبل د. مراد المعايطة.

وبعد الانتهاء من قطف ثمار الزيتون، انتقل المشاركون إلى شركة مواسم لعصر وإنتاج الزيتون في منطقة زي-السلط، حيث قاموا بجولة في المعصرة والاستماع الى شرح مفصل حول عمليات العصر والتقنيات الحديثة المستخدمة من طاقم المعصرة المتخصص، ابتداءً من غسل الثمار مروراً بالطحن وانتهاءً باستخراج زيت الزيتون.

واختتمت الفعالية بكلمة من السيد عمر النجداوي أبدى فيها سعادته وشكره لوفد الجامعة، معبّراً عن أهمية هذا النوع من الفعاليات في توعية شباب المستقبل ، وأثنى على دور الجامعة البارز ممثلا برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان في تنمية القطاع المجتمعي في محافظة البلقاء.

هذا .. وقام المشاركون بقراءة الفاتحة على روح المرحوم الدكتورأحمد الحوراني مؤسس جامعة عمان الاهلية.