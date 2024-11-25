بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

غرام الذهب عيار 21 ينخفض دينارا في السوق المحلية

25 نوفمبر 2024
غرام الذهب عيار 21 ينخفض دينارا في السوق المحلية

وطنا اليوم:انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الاثنين، دينارا واحدا مقارنة مع تسعيرة أمس، ليصل إلى 54.10 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.10 دينار لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، انخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، ليبلغ 62.30 دينار و48.10 دينار على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:11

البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار “قريبا”

21:02

الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن

20:46

العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس

20:37

زراعة أرض عائلة الشهيد ماهر الجازي بـ 550 شجرة زيتون ولوزيات

20:30

طقس العرب: الكتلة السيبيرية قارصة البرودة تتعمق

20:01

مشروع طريق مدفوع الأجر في عجلون ضمن موازنة 2025.

19:48

إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية

19:42

أسماء أعضاء اللجان النيابية

19:39

ريال مدريد يفتقد فينيسيوس ضد ليفربول بدوري الأبطال

19:32

إسرائيل تتجه لوقف إطلاق نار في لبنان وبن غفير يحذر

19:20

10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

19:17

مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024