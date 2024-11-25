بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بلدية الشونة الوسطى تواصل أعمال تنظيف الأودية والعبارات

25 نوفمبر 2024
بلدية الشونة الوسطى تواصل أعمال تنظيف الأودية والعبارات

وطنا اليوم:واصلت بلدية الشونة الوسطى ومن خلال قسم الطوارئ وقسم النظافة تنفيذ حملات تنظيف دورية لمجاري الأودية والعبارات والمناهل، وذلك لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل سليم وتجنب تراكم النفايات التي تؤدي إلى انسداد هذه المجاري.
ورغم هذه الجهود المستمرة، لوحظ تكرار رمي النفايات في هذه الأماكن، مما يزيد من خطر تشكل السيول ويعرض المنطقة لمشاكل بيئية وصحية.
ودعت البلدية جميع المواطنين إلى الالتزام بالتخلص السليم من النفايات في الحاويات المخصصة، وعدم إلقائها في مجاري الأودية والمناهل، حفاظًا على سلامة البيئة.
وفي ذات السياق وبناءً على توجيهات رئيس بلدية الشونة الوسطى، أحمد علي بركات العدوان، واستناداً إلى نشرات الأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثر المنطقة بظروف جوية غير مستقرة، أعلنت البلدية بدء حالة الطوارئ المتوسطة اليوم الأحد الموافق 24/11/2024.
وبين العدوان ان غرفة الطوارئ تعمل الآن بكامل طاقتها لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة. كما قامت البلدية بتجهيز فرقها الميدانية والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ بشكل فوري حيث سيتم تسجيل جميع الحوادث ومتابعة التطورات بشكل دوري مع رفع التقارير للجهات المختصة كل ساعتين.
ودعت البلدية المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول لتجنب المخاطر والقيادة بحذر على الطرق التي قد تشهد تجمعات للمياه أو انزلاقات والتأكد من تأمين الممتلكات المنزلية وإجراء فحص لشبكات التصريف مشيرة انه للإبلاغ عن أي حالة طارئة، يرجى الاتصال فوراً بغرفة الطوارئ عبر الرقم 0792933330.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:11

البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار “قريبا”

21:02

الاحتلال يزعم احباط تهريب أسلحة من الأردن

20:46

العيسوي يعزي المقابلة وسيف والعربيات والدباس

20:37

زراعة أرض عائلة الشهيد ماهر الجازي بـ 550 شجرة زيتون ولوزيات

20:30

طقس العرب: الكتلة السيبيرية قارصة البرودة تتعمق

20:01

مشروع طريق مدفوع الأجر في عجلون ضمن موازنة 2025.

19:48

إطلاق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية

19:42

أسماء أعضاء اللجان النيابية

19:39

ريال مدريد يفتقد فينيسيوس ضد ليفربول بدوري الأبطال

19:32

إسرائيل تتجه لوقف إطلاق نار في لبنان وبن غفير يحذر

19:20

10 آلاف خيمة لنازحين في غزة تضررت جراء المنخفض الجوي

19:17

مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم

وفيات
وفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024وفيات الأربعاء 20-11-2024وفيات الاثنين 18-11-2024