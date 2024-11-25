بلدية الشونة الوسطى تواصل أعمال تنظيف الأودية والعبارات

وطنا اليوم:واصلت بلدية الشونة الوسطى ومن خلال قسم الطوارئ وقسم النظافة تنفيذ حملات تنظيف دورية لمجاري الأودية والعبارات والمناهل، وذلك لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل سليم وتجنب تراكم النفايات التي تؤدي إلى انسداد هذه المجاري.

ورغم هذه الجهود المستمرة، لوحظ تكرار رمي النفايات في هذه الأماكن، مما يزيد من خطر تشكل السيول ويعرض المنطقة لمشاكل بيئية وصحية.

ودعت البلدية جميع المواطنين إلى الالتزام بالتخلص السليم من النفايات في الحاويات المخصصة، وعدم إلقائها في مجاري الأودية والمناهل، حفاظًا على سلامة البيئة.

وفي ذات السياق وبناءً على توجيهات رئيس بلدية الشونة الوسطى، أحمد علي بركات العدوان، واستناداً إلى نشرات الأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثر المنطقة بظروف جوية غير مستقرة، أعلنت البلدية بدء حالة الطوارئ المتوسطة اليوم الأحد الموافق 24/11/2024.

وبين العدوان ان غرفة الطوارئ تعمل الآن بكامل طاقتها لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة. كما قامت البلدية بتجهيز فرقها الميدانية والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ بشكل فوري حيث سيتم تسجيل جميع الحوادث ومتابعة التطورات بشكل دوري مع رفع التقارير للجهات المختصة كل ساعتين.

ودعت البلدية المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول لتجنب المخاطر والقيادة بحذر على الطرق التي قد تشهد تجمعات للمياه أو انزلاقات والتأكد من تأمين الممتلكات المنزلية وإجراء فحص لشبكات التصريف مشيرة انه للإبلاغ عن أي حالة طارئة، يرجى الاتصال فوراً بغرفة الطوارئ عبر الرقم 0792933330.