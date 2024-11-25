ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية بعد القرار الحكومي

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد ابو ناصر على ان الاقبال على شراء المركبات الكهربائية يشهد منذ الصباح اقبالا كبير جراء القرار الحكومي الاخير.

وبين ابو ناصر في تصريح انه تم التخليص على ما يقارب 400 مركبة كهربائية اليوم، متوقعا ان يشهد الاقبال ارتفاعا خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء المهلة الحكومية المقررة نهايه العام المقبل لقرار تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية 50%.

وكان مجلس قرر إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50 بالمئة من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5 بالمئة بدلا من 55 بالمئة.

ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.