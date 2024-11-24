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عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

24 نوفمبر 2024
عاجل | افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأحد، عن الافتتاح التجريبي لمركز الخدمات الحكومية في محافظة معان، والذي يقع في مبنى البلدية. يقدم المركز 107 خدمات متنوعة لـ 22 مؤسسة حكومية، ويعمل من السبت إلى الخميس.

 

ويهدف المركز، وفقًا للوزارة، إلى تسهيل وصول المواطنين في محافظة معان إلى الخدمات الحكومية في موقع واحد، مما

افتتاح مركز الخدمات الحكومية التجريبي في معان

 

يسهم في تقليل الجهد والوقت اللازمين للتنقل بين الدوائر الحكومية المختلفة، ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.


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